"غوتيريش" يثني على "الطبيعة الناضجة" للجزائريين في التغيير

​ نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، على "الطبيعة الناضجة والهادئة التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن رغبته في التغيير".

جاء ذلك في بيان لغوتيريش، أصدره المتحدث باسمه استيفان دوغريك، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال غوتيريش، في البيان، إنه "يتطلع إلى عملية انتقال سلمية وديمقراطية تعكس رغبات الشعب الجزائري".

وأكد "التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الجزائر في عملية التحول الديمقراطي".

Advertisements

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، شغور منصب رئيس البلاد، عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه، نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد إنه "سيبلغ اليوم (الأربعاء) شهادة الشغور إلى البرلمان، في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور المنصب".

وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا".

وبموجب المادة أيضًا؛ "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان أحمد قايد صالح، إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.