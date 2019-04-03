"أطباء بلا حدود" توقف استقبال المرضى في مستشفى بعدن اليمنية

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، الأربعاء، تعليق استقبال المرضى في مستشفى تابع لها بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن؛ احتجاجا على اختطاف أحد المرضى، الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في بيان، إن مسلحين اختطفوا مريضا من داخل المستشفى، الواقع في حي "عمر مختار"، في حوالي التاسعة صباحا، قبل العثور عليه ميتا في وقت لاحق.

وأضافت أنها قررت وقف استقبال المرضى في المستشفى، اعتبارا من ظهر الأربعاء.

وأرجعت قرارها إلى أنه "لا يمكن التسامح مع اختطاف مريض، وأي عنف ضد موظفي أطباء بلا حدود، والمرضى داخل مرافق المنظمة".

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وأوضحت "أطباء بلا حدود"، أنها ستراجع قرارها "حالما يتحسن الوضع الأمني".

وتابعت "نحن الآن على استعداد للحفاظ على وجودنا في عدن، وسنحتفظ أيضا بسياسة حظر الأسلحة داخل المنشأة الطبية التابعة لنا".

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد، جراء حرب أهلية متواصلة أدت إلى تفشي أوبئة وأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية، في بلد بات معظم سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وللعام الخامس على التوالي، تدور في اليمن حرب بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين، المتهمين بتلقي دعما إيرانيا.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.