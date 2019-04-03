الولايات المتحدة تسلم الجيش اللبناني 6 طائرات دون طيار

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، أنه تسلم 6 طائرات دون طيار من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة قدرها 11 مليون دولار، في إطار مساعدات عسكرية.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "جرى الثلاثاء، في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، تسلّم 6 طائرات دون طيار لصالح القوات الجوية، وتبلغ قيمتها حوالي 11 مليون دولار".

وأضاف البيان، أن عملية التسليم تمت بحضور عدد من ضباط الجيش وممثلين عن السفارة الأمريكية في بيروت.

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وأشار إلى أن هذه الطائرات، هي جزء من المساعدات الأمريكية المقرّرة للجيش اللبناني.

ومنتصف فبراير / شباط الماضي، زودت الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش اللبناني، بشحنة من الصواريخ الذكية الموجهة بالليزر.

وتسلّمت القوات الجوية اللبنانية، في 12 يونيو / حزيران 2018، دفعة أخيرة من طائرات "إيه-29 سوبر توكانو"، وهي أربع طائرات، ضمن هبة أمريكية للجيش اللبناني، وسبقها تسلم طائريتن، في أكتوبر / تشرين أول 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.