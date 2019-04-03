صحة مكة تطلق المؤتمر الثاني لإدارات المتابعة والمدن الطبية

زينة الفدح

أفتتح صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لإدرات المتابعة بالمناطق والمدن الطبية، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة بوزارة الصحة الدكتور فهد الفريحي ومدير إدارة المتابعة بصحة منطقة مكة المكرمة حسن عقيل مدهر، حيث ستستمر فعالياته على مدار يومين.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن المؤتمر جاء لتسليط الضوء على اللوائح والإجراءات الجديدة بإدارة المتابعة؛ بالإضافة إلى العقوبات والجزاءات المعمول بها في نظام المتابعة ومكافأة وتحفيز الموظف المتميز نظير جهده؛ لجعل بيئة العمل جاذبة مشجعة للموظفين لإبراز قدراتها؛ معلناً من خلال المؤتمر إنضمام صحة منطقة مكة المكرمة للمبادرة الوطنية (وطننا أمانة) التابعة لهيئة مكافحة الفساد.

فيما أوضح مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بوزارة الصحة الدكتور فهد الفريحي؛ تميز المؤتمر في دورته الثانية وشمول جميع مدراء المتابعة في المنشآت الصحية في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة وعددهم ١٢٠ شخص، موضحاً بأن المؤتمر تطرق إلى العديد من المبادرات منها الموظف المنضبط واستعراض مؤشرات الآداء واللوائح التنفيذية ونظام العمل والتشغيل الذاتي من خلال المحاضرات وورش العمل التي ستقدم للحضور.

فيما أوضح مدير المتابعة بصحة منطقة مكة المكرمة حسن عقيل مدهر أن المؤتمر في نسخته الثانية يتحدث محاوره عن مناقشة اللوائح الجديدة لنظام المتابعة منها مدونة السلوك الوظيفي، واللوائح التنظيمية لديوان الخدمة المدنية للموظفين على الباب الأول والتشغيل الذاتي، ويتحدث عنها مختصين من ديوان الخدمة المدنية من خلال محاضرات تلقى للحضور في اليوم التالي للمؤتمر منها ساعات العمل، والواجبات الوظيفية، نظام العمل وارتباطه الوثيق بنظام التشغيل الذاتي،

مبيناً أن المؤتمر من أهم ماسيناقشه مدونة السلوك الوظيفي التي تحتوي المواد التي يحتاج إليها الموظف في قطاعي الدولة لمعرفة حقوقه وواجباته.