حساب_المواطن يوضح .. كم عدد المرات المسموح فيها بتغيير #الآيبان_البنكي ؟

صحيفة الخليج الالكترونية

تساءل مواطن بشأن عدد المرات المسموح فيها بتغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن.

وأكد حساب المواطن ردًا على الاستفسار أنه لا يوجد عدد محدد لتغيير الآيبان البنكي عبر البوابة ولكن في حال تم تغيير الآيبان البنكي وما زال تحت التدقيق لا يمكن التغيير إلا في حال تم التحقق من صحته.

جدير بالذكر أن حساب المواطن يشترط لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.