شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو 35 متقدماً على وظائفها للمراجعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 35 من المتقدمين على وظائفها المعلنة في 1440/04/16هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1440/08/02هـ الموافق 2019/04/07م إلى يوم الخميس 1440/08/06هـ الموافق 2019/04/11م؛ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجل على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

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ملاحظات:

1 – الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.

2 – أن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني.

3 – يتطلب إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة.

4 – لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

5 – من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

الطلبات:

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

1 – الهوية الوطنية.

2 – أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3 – وللحاصلين على الدرجة العلمية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

الأسماء:

الهوية الوطنية الاسم ******9409 أحمد جزاع عاتق الجهني ******4787 أنس محمد أحمد ​باحبيل ******1005 بندر ذياب عرعر العنزي ******1800 تركي إبراهيم عيد حجازي ******3752 تركي فهد بن شعيب سلامه ******7284 حسام غازي أحمد المحمدي ******2686 حمد عبدالله بن حمد الفرج ******4644 خالد أبوطالب عبدالله قيسي ******3018 خالد حسن أحمد الزهراني ******5653 خالد شمروخ بن صنيتان الحربي ******3422 خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي ******8814 سلطان أحمد بن عيسى عسيري ******2250 سلطان عبدالله عبدالرؤوف خوجه ******6698 صالح هزاع صالح الفهيقي ******7838 طارق صالح عبدالله الموينع ******4346 عامر محمد عبدالله كردى ******0117 عبدالرحمن جابر هادي جعفري ******6725 عبدالعزيز محمد هليل المالكي ******6739 عبدالقادر بن محمد بن رجاء الزنبقي ******9537 عبدالله سعد عبدالله الزبيدي ******4941 عبدالله عبدالرازق دخيل الطلحي ******2582 عبدالله محمد بن طيب شملان ******3445 عبدالواسع عبدالله بن عبدالرحمن الرزقي ******8832 علي حسن بن علي زرد ******1040 عماد حامد منير الحربي ******8492 فهد خضر حسين الحارثي ******7131 فيصل محمد خالد الشمري ******6771 محمد خالد عبده اليماني ******2173 محمد عواض مقبول العتيبي ******3177 محمد عوض تركي التركي ******6296 محمد يوسف حسين الحربي ******8010 مشعل مرشد راشد المزمومي ******5330 نادر أنور بن سالم الهاشمي الأمير ******8885 نواف صالح عبدالله الطياش ******9672 نواف طلال أحمد حكمي

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