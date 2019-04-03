انت الان تتابع الجزائر: 134 قرار منع سفر بحق سياسيين ورجال أعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت قناة "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن القضاء الجزائري أصدر 134 قرار منع سفر احترازي يطال سياسيين ورجال أعمال. وأكدت مصادر قضائية لـ"مراسل روسيا اليوم"، منع 134 شخصية من السفر خارج البلاد احترازيا. وتضم القائمة حسب ذات المصدر، سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين في قضايا شركة النفط، إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم. ونشرت النيابة العامة في وقت سابق بيانا صحفيا عن الشروع في تحقيقات ابتدائية.

كان رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة مثل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بتهمة حيازته لثلاثة جوازات سفر بطريقة غير قانونية. واعتقل حداد لدى محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس ليلا قبل أن يتم توقيفه بالمركز الحدودي أم الطبول على الحدود البرية الجزائرية التونسية. ويعتبر