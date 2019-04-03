انت الان تتابع بعد سقوط بوتفليقة.. 6 أسئلة تجب الإجابة عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تقدم مساء أمس الثلاثاء، باستقالته، استجابة للضغط الشعبي، فهل تتوقف المظاهرات في الجزائر بعد إسقاط رأس النظام؟

شهران من المظاهرات المستمرة في الجزائر، بدأت بالاعتراض على إعلان رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، والتي انتهت بإجبار الرئيس الجزائري، مساء أمس الأربعاء، على تقديم استقالته من منصبه، إلا أن هذا القرار لن يكون كافيا لوقف المظاهرات التي كان العالم، وأوروبا على وجه الخصوص، تراقبها عن كثب، وعقد مقارنات بين الحراك في الجزائر، وثورات الربيع العربي، فالجزائر ليست أكبر منتج للطاقة في إفريقيا فقط، ولكنها لاعب رئيسي في مواجهة الجماعات الإرهابية، ومنع الهجرات غير الشرعية.

1- ما الذي تسبب في بدء الاحتجاجات من الأساس؟ تقول شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن المظاهرات اندلعت في البداية داخل العاصمة الجزائر بعد أن أعلن بوتفليقة أنه سيرشح نفسه لولاية خامسة، حيث أعرب المتظاهرون عن ضيقهم من الفساد والبطالة المرتفعة. الاحتجاجات توسعت لتشمل إضراب العمال والمدرسين والطلاب، وكذلك إغلاق

1- ما الذي تسبب في بدء الاحتجاجات من الأساس؟ تقول شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن المظاهرات اندلعت في البداية داخل العاصمة الجزائر بعد أن أعلن بوتفليقة أنه سيرشح نفسه لولاية خامسة، حيث أعرب المتظاهرون عن ضيقهم من الفساد والبطالة المرتفعة. الاحتجاجات توسعت لتشمل إضراب العمال والمدرسين والطلاب، وكذلك إغلاق بعض المتاجر وتعليق خدمات القطارات. وفي عام 2014، استخدم بوتفليقة القمع، والإعانات الغذائية وزيادة الأجور لاحتواء احتجاجات أصغر ضد إعادة انتخابه، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 16%، وهو ما مثّل تحديا حينها، تمكنت الحكومة من النجاح فيه، حيث وصل سعر برميل النفط حينها 100 دولار للبرميل. 2- لماذا لم تستطع الحكومة فعل ذلك مرة أخرى؟ 2- لماذا لم تستطع الحكومة فعل ذلك مرة أخرى؟ سيكون منح المعونات هذه المرة أكثر صعوبة، لأن الاقتصاد الجزائري لا يزال يعاني، بعد أربع سنوات من انخفاض أسعار النفط. ومع استمرار ارتفاع التضخم، من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 67 مليار دولار هذا العام من 177 مليار دولار في عام 2014، وفقا لصندوق النقد الدولي. نص استقالة رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة (وثيقة) 3- ما الذي لا يزال المتظاهرون يريدونه؟ 3- ما الذي لا يزال المتظاهرون يريدونه؟ تقول الشبكة إن المتظاهرين في الجزائر لم يدعوا لرحيل الرئيس فقط، لكنهم طالبوا بإبعاد خلفائه المحتملين، الذين ساعدوا في تدعيم حكمه لعشرين عاما. Advertisements فعلى سبيل المثال، استقال رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى من منصبه في 12 مارس الماضي، لكن جاء بعده، واحد من الحرس القديم، حيث عيّن بوتفليقة نور الدين بدوي وزير الداخلية، رئيسا للوزراء عقب أويحيى. ويرى ريكاردو فابياني الباحث في مركز أبحاث الطاقة أن "النظام كان يحاول تهدئة المتظاهرين"، مضيفا "أنهم يريدون رؤية إصلاحات حقيقية". 4- لماذا فقد بوتفليقة حظوته؟ 4- لماذا فقد بوتفليقة حظوته؟ كان بوتفليقة الحاكم الوحيد للبلاد الذي عرفه قطاع كبير من شباب الجزائر، إلا أن العديد من الجزائريين يرون أن الرئيس البالغ من العمر 82 عاما، ما هو إلا واجهة لتحالف سري من قادة الجيش والمخابرات، ورجال الأعمال الذين يديرون البلاد على أرض الواقع. لم يتزوج واتهم بالاختلاس.. من هو عبد العزيز بوتفليقة؟ وتسيطر هذه المجموعة على جبهة التحرير الوطني، التي تحكم الجزائر منذ أن نالت استقلالها من فرنسا عام 1962، ومع استمرار المظاهرات ضده، اضطر هذا التحالف للتخلي عنه. 5- من الذي سيخلف بوتفليقة؟ وفقا للدستور سيتولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة، السلطة في البلاد مؤقتا لحين عقد انتخابات رئاسية. وترى "بلومبرج" أنه مع استقالة بوتفليقة، يحتاج القادة العسكريون والسياسيون ورجال الأعمال الذين يديرون البلاد إلى الاتفاق على مرشح يحظى بقبول الجميع في أسرع وقت، وذلك على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أصيب الرئيس الجزائري بسكتة دماغية في 2013، أقعدته. الجزائريون الذين يتذكرون الحرب الأهلية التي دامت عقدًا من الزمان والتي دمرت بلادهم، يحترمون دور بوتفليقة في إنهاء النزاع، ويعزون له الفضل في استعادة الهدوء، لكن الجيل الأصغر سنا يرفض أن تتولى شخصية أخرى تشبه بوتفليقة رئاسة البلاد. جنسيته أثارت الجدل.. من هو الخليفة المؤقت لبوتفليقة؟ 6- هل ظهر مرشح للمعارضة؟ حتى الآن لم يحدث ذلك، حيث تعاني المعارضة الجزائرية من الضعف والانقسام، ولم تتمكن بعد من الاتحاد حول مرشح واحد في انتخابات الرئاسة المقبلة.

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