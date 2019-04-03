الان تتابع “واتسآب” يتيح للمستخدمين التحكم في من يستطيع إضافتهم لمجموعات الدردشة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
غيرت شركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، إعدادات الخصوصية في تطبيقها للمحادثات واتساب، لتتيح للمستخدمين تحديد من يستطيع إضافتهم إلى مجموعات الدردشة.
وقالت الشركة، إن الإعدادات ستطرح اليوم لبعض المستخدمين وستكون متاحة في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.
يأتي الإعلان في ظل تزايد الاستياء من النهج الذي تتعامل به أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم مع الخصوصية وبيانات المستخدمين بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن ممارساتها فيما يتعلق بالإعلانات.
وسيكون على أي مستخدم يريد دعوة آخر إلى مجموعة للدردشة أن يرسل دعوة خاصة عبر محادثة فردية، مما يتيح للمستقبل الاختيار بشأن الانضمام للمجموعة من عدمه. وتنقضي صلاحية تلك الدعوة بعد ثلاثة أيام.
ويسعى واتساب، الذي يضم نحو 1.5 مليار مشترك، لإيجاد طرق لوضع حد لإساءة استخدام التطبيق، بعد مخاوف دولية من أن المنصة تستخدم لنشر أخبار مزيفة وصور مفبركة ومقاطع فيديو من دون سياق ومقاطع صوتية خادعة.
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