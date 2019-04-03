دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لعبة Borderlands 3 تنطلق رسمياً للمستخدمين في 13 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلن رسمياً اليوم في حساب Borderlands 3 على تويتر عن موعد إطلاق اللعبة القتالية المرتقبة من المستخدمين، حيث تتوفر لمنصات الألعاب المختلفة بدءاً من 13 من سبتمبر.

#Borderlands3 arrives on Xbox One, PS4, and PC on September 13, 2019! Tune in to the Gameplay Reveal Event on May 1st, where we’ll debut the first hands-on looks! Pre-order now to get the Gold Weapon Skins Pack! ➜ https://t.co/inj5DmoR3U pic.twitter.com/xjbIqrdZus — Borderlands 3 (@Borderlands) #Borderlands3 arrives on Xbox One, PS4, and PC on September 13, 2019! Tune in to the Gameplay Reveal Event on May 1st, where we’ll debut the first hands-on looks! Pre-order now to get the Gold Weapon Skins Pack!

➜ https://t.co/inj5DmoR3U pic.twitter.com/xjbIqrdZus Advertisements — Borderlands 3 (@Borderlands) April 3, 2019

تنطلق لعبة Borderlands 3 في 13 من سبتمبر رسمياً لمستخدمي أجهزة الحاسب، وPS4، وأيضاً أجهزة Xbox One، على أن يتوفر الإصدار الخاص بالحاسب حصرياً في متجر Epic Games خلال ستة أشهر من إطلاق اللعبة، ومن ثم ستتوفر اللعبة أيضاً على Steam.

أيضاً من المقرر أن تتوفر لعبة Borderlands 3 للطلب المسبق على الموقع الرسمي Borderlands، حيث يقدم مطوري اللعبة لطلبات الحجز المسبق الآن مجموعة خاصة من الأسلحة الذهبية، كما كشفت Gearbox خلال الإعلان عن اللعبة في شهر مارس عن بعض الأسماء في اللعبة ومنهم (Moze the Gunner، وFl4K the Beastmaster، وAmara the Siren إلى جانب Zane the Operative)، ومن أسماء الأشرار Calypso Twins، ومن المتوقع أن تنطلق أجزاء أخرى من هذه السلسلة أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع لعبة Borderlands 3 تنطلق رسمياً للمستخدمين في 13 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.