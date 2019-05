دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لعبة Borderlands 3 تنطلق رسمياً للمستخدمين في 13 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلن رسمياً اليوم في حساب Borderlands 3 على تويتر عن موعد إطلاق اللعبة القتالية المرتقبة من المستخدمين، حيث تتوفر لمنصات الألعاب المختلفة بدءاً من 13 من سبتمبر.

#Borderlands3 arrives on Xbox One, PS4, and PC on September 13, 2019! Tune in to the Gameplay Reveal Event on May 1st, where we’ll debut the first hands-on looks! Pre-order now to get the Gold Weapon Skins Pack!

➜ https://t.co/inj5DmoR3U pic.twitter.com/xjbIqrdZus

— Borderlands 3 (@Borderlands)