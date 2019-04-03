شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ندعم التحول الديمقراطى فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن التزام المنظمة المستمر بدعم الجزائر في عملية التحول الديمقراطي.
وذكر بيان منسوب إلى ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ووزع في جنيف اليوم،الأربعاء، أن الأمين العام أحيط علما باستقالة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقه وأنه يحيي الطبيعة الناضجة والهادئة التي عبر فيها الشعب الجزائري عن رغبته في التغيير.
وأشار جوتيريش إلى أنه يتطلع إلى عملية انتقال سلمية وديموقراطية تعكس رغبات الشعب الجزائري.
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