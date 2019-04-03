"قسد" تكشف حقيقة انفجار الرقة

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وكان انفجار، قد وقع اليوم الأربعاء 3 أبريل/ نيسان، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب (قسد)، التي أكدت أن الانفجار لم يكن نتيجة هجمات انتحارية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، للصحفيين في رسالة، إن المعلومات السابقة، التي ذكرتها عن وقوع تفجيرات انتحارية في المدينة كانت خاطئة.

وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017، بعدما كان يسيطر عليها منذ سنوات.