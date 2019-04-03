"قسد" تكشف حقيقة انفجار الرقة

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© AP Photo / Hussein Malla
وقال المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، للصحفيين في رسالة، إن المعلومات السابقة، التي ذكرتها عن وقوع تفجيرات انتحارية في المدينة كانت خاطئة.
وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017، بعدما كان يسيطر عليها منذ سنوات.
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