بعد بريطانيا... أمريكا تحذّر من هجمات إرهابية وشيكة في المغرب‎‎

وقالت الخارجية الأمريكية، في تحديث جديد على موقعها الإلكتروني، إن "الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار، أو يستهدفون المواقع السياحية ومناطق النقل والتسوق والمراكز التجارية، والمنشآت الحكومية المحلية في المغرب" فيما اعتبرته صحف محلية "تنبيها أمنيا خطيرا".

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ونصحت الوزارة المتوجهين إلى المملكة المغربية بـ"البقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح الأجانب، وتجنب المظاهرات والأماكن المزدحمة، والتسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد مكانك في حالة الطوارئ".

ودعت سفارة واشنطن في الرباط المواطنين الأمريكيين إلى "متابعة صفحة الخارجية الأمريكية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراجعة تقرير الجريمة والسلامة بالمغرب، الصادر عن وزارة الخارجية.

وشددت على أنه "يجب أن يتوفر المسافرون الأمريكيون إلى الخارج دائما على خطة طوارئ لحالات الطوارئ، وذلك انطلاقا من دليل المسافر الذي يتم توفيره على الإنترنت".

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وكان آخر تحديث قامت به الخارجية الأمريكية بخصوص معطيات السفر تجاه المغرب يعود إلى الثامن من شهر مايو/أيار الماضي، وجاء فيه أن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق حول إمكانية قيام عناصر إرهابية باستهداف مواطنين أمريكيين، بمن فيهم الأطفال وفقا لصحيفة "هسبريس" المحلية.

ويأتي هذا التحذير الأمريكي على بعد أيام قليلة من تحذير مماثل وجهته وزارة الخارجية البريطانية، والتي حذرت رعاياها من خطر التعرض لحادث إرهابي أو الخطف على يد جماعات إرهابية.

وقالت الخارجية البريطانية إنه "من المرجح أن يحاول الإرهابيون شن هجمات في المغرب. يجب أن تكون متيقظا في جميع الأوقات".

وأضاف: "هناك تهديد متزايد لهجوم إرهابي عالمي ضد المصالح البريطانية والرعايا البريطانيين، من مجموعات أو أفراد بدافع الصراع في العراق وسوريا. يجب أن تكون متيقظا في هذا الوقت".