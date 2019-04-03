النمسا تعتزم فرض ضريبة رقمية على شركات الإنترنت العملاقة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فرض ضريبة جديدة على شركات الإنترنت الكبرى، مثل شركتي “جوجل” و”فيسبوك” بعد فشل خطط لفرض ضريبة رقمية أوروبية.

وستصل الضريبة إلى 5% من عائدات الإعلانات الرقمية للشركة، أي أعلى من الضرائب الرقمية التي تبلغ نسبتها 3% التي تعمل فرنسا وإسبانيا على فرضها.

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وستؤثر الضريبة النمساوية على الشركات الرقمية التي تبلغ إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو على الأقل (840 مليون دولار) وإيرادات وإيرادات إعلاناتها النمساوية 25 مليون يورو على الأقل.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أمام مؤتمر صحفي، في معرض تقديمه لمشروع القانون الذي لم يمرره بعد البرلمان “أتوقع أن تنضم الكثير من الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الاوروبي إلينا في فرض ضرائب على شركات الانترنت العملاقة”.

وأضاف أنها خطوة نحو مستوى أعلى من العدالة” في إشارة إلى نسبة 0.8% في المتوسط، التي تدفعها تلك الشركات حاليا في صورة ضرائب.

وكان اقتراح فرنسي ألماني لفرض ضريبة رقمية أوروبية قد فشل في اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، حيث أن دولا مثل أيرلندا والسويد والدنمارك امتنعت عن تأييده.