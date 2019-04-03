البرلمان التونسى يقر قانونا لرفع سن تقاعد موظفى الحكومة سنتين إلى 62 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البرلمان التونسى، اليوم الأربعاء، على قانون يرفع سن تقاعد موظفى الحكومة عامين ويفرض ضريبة أمان اجتماعى نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة نسبتها اثنين بالمئة على أرباب العمل.
ويرفع القانون سن تقاعد موظفى الحكومة من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020.
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