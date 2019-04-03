بسلاح ذو حدين... صحيفة عبرية: حماس فرضت نفسها على إسرائيل

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" الفلسطينية نجحت في فرض نفسها كشريك يجب مفاوضته أو النظر إليه كعامل سياسي في قطاع غزة.

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وأوردت الصحيفة العبرية أن الاتصالات بين "حماس" وإسرائيل تعمق من حالة الانفصال الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهو الأمر الذي تسعى إليه تل أبيب منذ سنوات، لأهداف سياسية مختلفة.

وادعت الصحيفة أن "حماس" وإسرائيل تجريان مفاوضات، غير مباشرة، عن طيب خاطر، نتيجة لنجاح الحركة الفلسطينية في وضع نفسها كعامل سياسي يجب مفاوضته.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي توجه إسرائيل والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضربات اقتصادية ودبلوماسية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، تعتبر إسرائيل، قطاع غزة كيانا سياسيا منفصلا عن الضفة، وتعمل على إدامة هذا الانفصال، ونجحت تل أبيب في ذلك.