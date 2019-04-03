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أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" الفلسطينية نجحت في فرض نفسها كشريك يجب مفاوضته أو النظر إليه كعامل سياسي في قطاع غزة.
© REUTERS / Mohammed Salem
وادعت الصحيفة أن "حماس" وإسرائيل تجريان مفاوضات، غير مباشرة، عن طيب خاطر، نتيجة لنجاح الحركة الفلسطينية في وضع نفسها كعامل سياسي يجب مفاوضته.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي توجه إسرائيل والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضربات اقتصادية ودبلوماسية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية، تعتبر إسرائيل، قطاع غزة كيانا سياسيا منفصلا عن الضفة، وتعمل على إدامة هذا الانفصال، ونجحت تل أبيب في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بسلاح ذو حدين... صحيفة عبرية: حماس فرضت نفسها على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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