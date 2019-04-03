المرور: إغلاق #طريق_الأمير_نايف بـ #المدينة 6 أشهر.. وهذه الأسباب

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أنه ابتداءً من اليوم (الأربعاء) وحتى 1441/1/27 سيتم إغلاق تقاطع طريق الأمير نايف (الجامعات سابقاً) مع طريق الإمام مسلم، وتحويل حركة المركبات وذلك بسبب مشروع إنشاء جسر تقاطع الإمام مسلم مع الأمير نايف.
وأوضحت إدارة المرور أنه سيتم تحويل الطريق أمام القادمين من طريق الإمام مسلم غربا، وعلى الراغبين بالاتجاه إلى طريق أبي بكر الصديق الانعطاف يمينا ومن ثم الاتجاه لمناطق الدوران الموجودة على طريق الأمير نايف.
كما سيتم تحويل القادمين من طريق الأمير نايف جنوبا إلى مناطق الدوران الموجودة بعد التقاطع والدوران للاتجاه نحو طريق الإمام مسلم.
ودعت إدارة مرور المدينة مستخدمي الطريق إلى اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الموجودة في منطقة العمل.
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