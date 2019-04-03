- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
واصلت قوات الجيش اليمني في محافظة حجة تقدمها الميداني المتسارع في مديرية عبس بإحكام السيطرة وتحرير عدد من القرى الجديدة ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، الخميس الماضي.
وخاضت قوات الجيش اليمني معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في بني حسن، إحدى عزل مديرية عبس، وحررت خلالها عددا من القرى.
ومن ضمن القرى التي حررها الجيش اليمني وأحكم سيطرته عليها وطهرها من عناصر الميليشيات الحوثية مناطق بني الأكوع والرزام والباكرة وبني كديش وأم الضبع والطينة.
وكبد الجيش اليمني ميليشيات الحوثي عدداً كبيراً من القتلى والجرحى وخسائر في العتاد القتالي.
وتشهد صفوف الميليشيات الحوثية انهيارات كبيرة مع التقدمات المتسارعة التي يحققها الجيش اليمني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر #اليمن.. #الجيش يواصل تقدمه في #حجة وسط انهيارات بصفوف الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.