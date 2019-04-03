مشاركة فاعله لرئيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار في مؤتمر الرياضة

الخليج - حسن القبيسي

أثمرت مشاركة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي الكابتن ‏اسحاق سراج، في مؤتمر الرياضة من أجل السلام الذي اختتم ‏أعماله مؤخرا في ‏جنيف، برعاية الامين العام للأمم المتحدة، عن توقيع عدة ‏مذكرات تعاون مع منظمات ‏غير حكومية لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة مع الاتحاد توثق حضوره وتزيد من ‏علقاته وانشطته التسويقية والاستثمارية.‏

‏هذا ما أوضحه رئيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار، في تصريح قال فيه:” ولله ‏الحمد كانت المشاركة ناجحة ف هذا المؤتمر العالمي الكبير، وخرجنا بفوائد عديدة ‏ستضاعف أنشطة الاتحاد، التقيت مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر، ‏على هامش ‏اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة ‏لـ(اليونسكو) وخصصنا ‏الاجتماع للنظر في السبل الكفيلة بتطبيق خطة عمل الامم ‏المتحدة في جعل الرياضة ‏أداة لخدمة التنمية والسلام عبر العالم”‏.‏

‏‏ وزاد” وفي اجتماعي مع السفير دايفيد فرنانداز بيونا، المراقب الدائم لجامعة السلام ‏‏لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، تناول اللقاء أوجه ‏‏التعاون الممكنة فيما يتعلق بخطة عمل الأمم المتحدة لاستخدم الرياضة كأداة فعالة ‏‏لنشر ثقافة السلام عبر العالم، وتوصلنا لصيغ تفاهم وعمل مشترك معا”‏.‏

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‏وأكمل سراج ” وقعنا كذلك مذكرات التعاون مع المنظمة غير الحكومية السويسرية ‏‏(الرياضة ‏من أجل السلام والتنمية المستدامة)، شملت اتفاقيات لتنظيم عدد من ‏الفعاليات ‏الرياضية الدولية تخدم أهداف السلام والتنمية المستدامة عبر عالم تحت ‏مظلة الامم ‏المتحدة “‏. ‏

وأضاف ” شرفت بلقاء سعادة السفير عادل عيسى المهري، المراقب الدائم لمجلس ‏التعاون للدول الخليج العربية لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ‏وتم خلال اللقاء التأكيد على الترابط القائم بين الرياضة والسلام والتنمية المستدامة ‏وأهميته بالنسبة لمنطقة الخليج”.‏