تامر حسني لأول مرة في الرياض 18 أبريل

الخليج - محمد المليص

يحيي النجم تامر حسنى حفلا غنائيا كبيرا لأول مرة فى مدينة الرياض، يستضيفه فيها منتجع درة الرياض يوم 18 أبريل الجاري، حيث يبدأ بيع التذاكر اليوم (الأربعاء) في المنافذ المقررة.

ويعد حفل الرياض الذي ترعاه هيئة الثقافة، وتشرف عليه اللجنة الفنية بالهيئة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، هو رابع حفلات تامر حسني في المملكة، حيث أقام حفلتين في جدة كان آخرها الشهر الماضي، محققا فيها حضورا غير مسبوق، كما أقام حفله الثالث قبل أيام في مدينة الخبر ضمن فعاليات موسم الشرقية، والتي سجل فيها أيضا حضورا جماهيريا مبهرا.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى كان كليب لأغنيته “ناسينى ليه”، والذى حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة بعد طرحه فى فبراير الماضى، وشارك تامر فى بطولة الكليب الفنانة الشابة أسيل عمران.