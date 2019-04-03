ضبط قائدي مركبتين عرضا أرواح الطالبات للخطر

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في تويتر، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تهور قائدي مركبتين لنقل الطالبات على طريق الحرمين. ‏وأضافت الإمارة بأن مرور محافظة جدة قام بالقبض على قائدي المركبتين لتعريضهما أرواح الطالبات للخطر ومخالفتهما أنظمة السير.

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