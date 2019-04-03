شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبعث برقية شكر لملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إثر مغادرة البحرين فيما يلي نصها: صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك .. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة ، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،،

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يبعث برقية شكر لملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.