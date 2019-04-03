شكرا لقرائتكم خبر عن «العناية بالعملاء».. خدمة إلكترونية جديدة من «مؤسسة التقاعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة “العناية بالعملاء”، وذلك في إطار سعيها لتقديم خدمات مميزة لعملائها.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تعمل على تقديم جميع طلبات الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى الخاصة بالعملاء عن طريق بوابة واحدة، بهدف تحسين عملية استقبال هذه الطلبات وسهولة متابعتها، وتقديم خدمة ذات جودة عالية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة عبدالله الشليخي، أن إطلاق خدمة “العناية بالعملاء” يأتي حرصاً من المؤسسة على رضا العميل، وضمان تقديم خدمات مميزة.

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وتهدف الخدمة إلى تحقيق الربط والتكامل الآلي بين هذه الخدمة وبين أنظمة المؤسسة الأخرى الموجهة لخدمة العميل.

وأشار الشليخي، إلى أن هذه الخدمة يمكن الدخول عليها من موقع المؤسسة الإلكتروني، لافتاً إلى أنه جرى تصنيف طلبات بوابة العناية بالعملاء إلى ثلاثة أنواع وهي: تقديم مقترح أو استفسار أو شكوى، وبعد اختيار العميل لأحدها يستكمل طلبه بكل يسر وسهولة.

رابط الخدمة من هنا