شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أخطر في تسجيل الحوارات.. الساعات الذكية أم الجوالات؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتخصص في أمن المعلومات والتقنية، ياسر الرحيلي، أن الساعات الذكية أخطر في تسجيل الحوارات من أجهزة الجوال.
وأضاف الرحيلي، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه حيثما تمنع الجوالات خوفاً من التسجيل يجب منع الساعات الذكية أيضاً.
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