شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أخطر في تسجيل الحوارات.. الساعات الذكية أم الجوالات؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتخصص في أمن المعلومات والتقنية، ياسر الرحيلي، أن الساعات الذكية أخطر في تسجيل الحوارات من أجهزة الجوال.

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وأضاف الرحيلي، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه حيثما تمنع الجوالات خوفاً من التسجيل يجب منع الساعات الذكية أيضاً.