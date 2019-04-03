المجلس الدستوري يجتمع لإثبات "حالة خلو منصب" الرئيس بعد استقالة بوتفليقة

اجتمع المجلس الدستوري في العاصمة الجزائرية لإثبات "حالة خلو منصب" الرئيس بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الاربعاء.
وما إن يثبت "خلو منصب الرئيس بالاستقالة" ويُبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، يتولى بعدها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.
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