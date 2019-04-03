انت الان تتابع لحظة تقديم بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبد العزيز بوتفليقة

عرض موقع «روسيا اليوم»، مقطع فيديو يُظهر لحظة تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، وذلك نقلا عن التليفزيون الجزائري. وأعلن الرئيس الجزائري، مساء الثلاثاء، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء رئاسته الرابعة. وأخطر بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بالاستقالة، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، بحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقال بوتفليقة إنه سعى من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة الوطنية.

وأكد بوتفليقة أن المرحلة الانتقالية ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن استقالته تهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل للشعب. وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد أعلن مساء الثلاثاء، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. وذكر