فيديو| الدماء تتبعثر في فلسطين.. هذا ما حدث في أسبوع الدم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لم يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الفلسطينيين، وتصفيتهم، فشرع مؤخرا عبر آلته العسكرية الوحشية في إراقة دماء العشرات منهم.

وفي الساعات الأخيرة، كثف الاحتلال الصهيوني من جرائمه ضد الفلسطينيين، فالجرائم ازدادت تزامنا مع مسيرات العودة التي كانت قبل أيام، فاستشهد خلالها نحو 4 فلسطينيين وأُصيب 316 بجروح في مسيرات السبت.

كما دأب الاحتلال بشن هجمات صاروخية على مناطق بغزة أوقعت شهداء وجرحى، في الحملة المستعرة التي أعقبت استهداف المقاومة لمدن الاحتلال.

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ومؤخرا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات ليلية وصادرت أموالا من منازل مواطنين بالضفة المحتلة.

كما صعد المستوطنون مؤخرًا من اعتداءاتهم وهجماتهم بحق الفلسطينيين في غالبية المدن الفلسطينية.

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