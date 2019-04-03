مكافأة كبيرة لمن يكشف عن مكان البغدادي.. ما قصة الـ25 مليون دولار؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت الشرطة العراقية في الأنبار غربي العراق، اليوم الأربعاء، إنّ طائرات أميركية ألقت منشورات على مدن المحافظة، تتضمن صوراً لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وتعرض مكافأة قدرها 25 مليون دولار، لمن يبلغ عن مكان وجوده أو يتمكن من قتله.

وأوضحت الشرطة أنّ الطائرات الأميركية ألقت منشوراتها، على مدن أعالي الفرات ومناطق وجود البدو الرحل في صحراء الأنبار والبلدات المتاخمة للحدود مع سورية والأردن والسعودية، وعليها صور زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي إبراهيم عواد البدري، المعروف باسم أبو بكر البغدادي.

وشوهد العشرات من السكان المحليين في مدينة هيت وجبة والرطبة غربي الأنبار، وهم يجمعون صور البغدادي ويوزعونها بعدما سقط كثير منها على سطوح المنازل والعمارات السكنية.

وكشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار غرب العراق، نعيم الكعود، يوم الأربعاء، حقيقة إلقاء طائرات منشورات للإعلان عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال الكعود، في تصريحات صحفية: وصلتنا معلومات عن إلقاء طائرات منشورات للإعلان عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود البغدادي، لكن بصراحة لا نعرف هل هذه الطائرات عراقية أو أمريكية.

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وأضاف أننا نجري حاليًّا اتصالات مع القيادات العسكرية، لمعرفة الجهة التي ألقت المنشورات في بعض مناطق الأنبار.

وأوضح أن البغدادي، بكل تأكيد غير متواجد داخل مدينة الرمادي، لكن هذا العمل هو إعلامي، أكثر منه عسكريًّا أو أمنيًّا، والجهات الأمنية تبذل كل جهودها من أجل الوصول إلى أي معلومة أو خبر يساعد بالكشف عن مكان وجود البغدادي.

ونشرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إلقاء طائرات عراقية منشورات في سماء الرمادي (مركز محافظة الأنبار)، للإعلان عن مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود زعيم داعش أبوبكر البغدادي.

وفي 23 مارس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القضاء على تنظيم "داعش" "بنسبة مائة بالمائة"، وذلك بعد إعلان قيادة مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) هزيمة التنظيم في آخر معاقله في مخيّم الباغوز في ريف دير الزور الشرقي في سورية، وسط غموض تام بشأن مصير قيادات التنظيم.