العراق: 25 مليون دولار مكافأة الإدلاء بمعلومات عن البغدادي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press ألقت طائرات بالعراق منشورات في سماء الرمادي للإعلان عن مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود زعيم داعش "أبوبكر البغدادي"، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

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