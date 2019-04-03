مداهمة أمنية لكبار مهربي وتجار المخدرات في البادية الشمالية

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن قوة أمنية متخصصة داهمت فجر اليوم وكرا في احدى مناطق البادية الشمالية الشرقية، على اثر جمع مكثف للمعلومات حول أماكن تواجد المطلوبين في قضايا المخدرات. وداهمت القوة الامنية منزلا لأحد كبار مروجي وتجار المخدرات وألقت القبض عليه وسبعة اشخاص اخرين بعضهم مطلوب بعشرة طلبات وضبط بحوزة احدهم مسدس عيار ٩ ملم وبتفيش احدى المركبات العائدة لاحدهم تم ضبط مادة الحشيش المخدر وذخائر لاسلحة مختلفة والتحقيق جار .

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