تقرير: سامسونج تسعى لتوفير نسخ جديدة من "Galaxy Note 10"

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على نماذج عديدة من هاتفها "جالكسي نوت 10".

ووفق ما ذكر موقع الأخبار المالية الكوري الجنوبي "ذا بيل"، إن "سامسونج" تعمل على توفير نسخ مختلفة من "جالكسي نوت 10"، أحدهما بشاشة قياسها "6.7 بوصة"، والآخر بشاشة أصغر قياسها "6.4 بوصة"، كما أنها تعمل على إصدار مخفف "لايت".

ويبدو أن النموذج الأصغر لن يتم طرحه إلا في أسواق محددة، أوروبا تحديدًا، وليس من الواضح بعد ما هي التسمية التي ستطلقها الشركة على هذا الطراز، أو سبب إصداره في أوروبا فقط.

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ووفق ما ذكر موقع "Phonearena"، اعتادت "سامسونج" على طرح هواتف "جالكسي نوت" السابقة في جميع أنحاء العالم، ولن يكون من المنطقي أن تحد من وصول الهاتف بهذه الطريقة، وجعله متوفر في سوق واحدة فقط.

وبحسب تقارير إخبارية سابقة، تعمل "سامسونج" على نسخة أخرى من "جالكسي نوت 10" تدعم شبكات الجيل الخامس، ومن المحتمل أن يكون أكبر من "نوت 10" المعتاد.

وقد تقرر "سامسونج" في نهاية المطاف طرح طرازين منفصلين من "جالكسي نوت 10"، أحدهما داعم لشبكات الجيل الرابع، والآخر داعم لشبكات الجيل الخامس.