"Game of Thrones" يتصدر قائمة البرامج المُستخدمة لنشر البرمجيات الخبيثة

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- عاصم الأنصاري:

أفاد باحثون من شركة "كاسبرسكي لاب" المتخصصة بأمن المعلومات، بأن مجرمي الإنترنت باتوا يلجأون بنشاط إلى حلقات جديدة من البرامج التلفزيونية الشهيرة لتوزيع البرمجيات الخبيثة وإصابة ضحاياهم.

وتلقى برامج تلفزيونية شهيرة مثل "جيم أوف ثرونز" و"ذا ووكينج ديد" و"آرو" قدرًا كبيرًا من الاهتمام في أوساط مجرمي الإنترنت، حسبما ورد في تقرير حديث نشرته "كاسبرسكي لاب" بعنوان "صراع العروش: كيف يستخدم مجرمو الإنترنت البرامج التلفزيونية الشهيرة لنشر البرمجيات الخبيثة".

وتُعدّ البرامج التلفزيونية من بين أكثر أنواع الترفيه شيوعًا في العالم، ولكن مع انتشار خدمات "تورنت" لمشاركة الملفات وسهولة البث عبر الإنترنت وزيادة غيرها من أساليب التوزيع للمحتوى الرقمي، فإن هذه البرامج غالبًا ما تعاني انتهاك حقوق النشر.

وبات بالإمكان في العديد من المناطق مشاهدة هذه البرامج عبر قنوات غير قانونية، مثل متعقبات "تورنت" ومنصات البث غير القانونية. وبخلاف الموارد الشرعية، قد تقوم هذه المتعقبات في هذه الخادمات بإرسال ملفات إلى مستخدمين تشبه حلقات من برامجهم التلفزيونية المفضلة، ولكنها في واقع الأمر برمجيات تخريبية تحمل أسماء مشابهة، في محاولات من المجرمين للتمويه والتضليل بُغية الوصول إلى أهدافهم الخبيثة.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، جرّاء معرفة باحثي "كاسبرسكي لاب" بمدى سهولة استبدال البرامج التلفزيونية التي يتم تنزيلها من مصادر غير شرعية بإصدارات من ملفات تحمل برمجيات خبيثة، ألقوا نظرة فاحصة على مثل هذه الملفات المخترَقة شملت العامين 2018 و2017.

وتصدّر المسلسل الشهير "Game of Thrones" (صراع العروش) القائمة في كلتا السنتين؛ ففي العام 2018 مثّل هذا المسلسل 17% من جميع المحتوى المقرصن المصاب، والذي هاجم 20934 مستخدمًا، تلاه "The Walking Dead"، الذي هاجم 18794 مستخدمًا، ثمّ "Arrow" الذي هاجمت ملفات المقرصنة 12163 مستخدمًا.

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وجاء تصدّر "Game of Thrones" القائمة بالرغم من حقيقة أنه في العام 2018 لم يتم إصدار أية حلقات جديدة من المسلسل، في حين كانت هناك حملات ترويجية قوية صاحبت البرامج الأخرى المصنفة في القائمة. وقد لوحظ في كل حالة تمّ رصدها أن موزعي البرمجيات الخبيثة اختاروا الحلقة الأولى والأخيرة من كل موسم من المسلسل.

وأكّد الباحث الأمني لدى كاسبرسكي لاب، أنطون ف. إيفانوف، استغلال موزعي البرمجيات الخبيثة الواضح للبرامج التليفزيونية التي يزداد الإقبال عليها على مواقع الويب المقرصنة، والتي قال إنها عادة ما تكون أعمالًا درامية أو أعمال حركة، يتمّ الترويج لها بنشاط.

وأضاف: "وجدنا أن الحلقات الأولى والأخيرة، التي تتسم بكونها تجذب معظم المشاهدين، أكثر عرضة لخطر الاحتيال، إذ يميل المحتالون عبر الإنترنت إلى استغلال ولاء الأشخاص ونفاد صبرهم، لذلك فإنهم يلجأون إلى تقديم وعود بإتاحة مواد جديدة للتنزيل تمثل في الواقع تهديدات إلكترونية جدّية".

وحذّر الباحث الأمني المستخدمين من احتمال حصول ارتفاع كبير في عدد البرمجيات الخبيثة المتخفية كحلقات جديدة من مسلسل "Game of Thrones"، لافتًا إلى أن الموسم الأخير منه سوف يبدأ عرضه الشهر الجاري.

ولتجنب الوقوع ضحية للبرمجيات الخبيثة التي تبدو كأنها برامج تلفزيونية، توصي "كاسبرسكي لاب" بالاشتراك فقط في الخدمات القانونية ذات السمعة الطيبة في إنتاج المحتوى التلفزيوني وتوزيعه، وبالانتباه إلى نوع امتداد الملف الذي تم تنزيله، حتى عند تنزيل حلقات برنامج تلفزيوني من مصدر يُعتبر موثوقًا به وشرعيًا، إذ ينبغي أن يكون للملف امتداد avi أو mkv أو mp4، مثلًا، لكن ينبغي بالتأكيد ألا يكون امتداد exe.

كما توصي بالانتباه إلى أصالة المواقع الإلكترونية؛ فينبغي عدم زيارة مواقع ويب تسمح بمشاهدة برنامج تلفزيوني إلا عند التأكد من شرعيتها وأن عنوان الرابط يبدأ بالمقطع "https"، مع ضرورة التحقق من عنوان الرابط نفسه أو تهجئة اسم الشركة قبل الشروع في تنزيل أية ملفات. وتوصي بعدم الضغط على روابط مشبوهة مثل تلك التي تعِد بإلقاء نظرة مبكرة على حلقة جديدة؛ والتحقق من جدول العرض التلفزيوني وتتبعه.