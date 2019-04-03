دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 3 خطوات عليك فعلها للعثور على هاتفك المفقود

الكثير منا قد يتعرض لمحاولات سرقة الهاتف أو فقدانه فى مكان ما لا نستطيع تحديده، واليوم سنقدم ثلاث خطوات يجب عليك اتباعها فى تلك الحالات للعثور على هاتفك المفقود فى أسرع وقت.

الخطوة الأولى: البحث في جوجل

يقدم نظام أندرويد العديد من الحلول للعثور على هاتفك المفقود في حال تعرضك للسرقة وأهم تلك الحلول خدمة جوجل للعثور على الهواتف “ Google’s Find My Device” عند الدخول الى صفحة جوجل من خلال الموقع الرسمي او من خلال التطبيق هنا.

من خلال تلك الخدمة المميزة ستستطيع تتبع هاتفك بكل سهولة و ستتمكن من رؤية شبكة الواي فاي التي يتصل بها هاتفك وايضا نسبة البطارية بالإضافة الى اهم ميزة وهي القدرة على الاتصال بهاتفك وحتي وان كان في الوضع الصامت او في حتى القدرة على مسح جميع البيانات الشخصية والذاكرة الداخلية عن بعد.

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الخطوة الثانية: ساعتك الذكية

حتي تتمكن من إيجاد هاتفك المسروق بطريقة سريعة يمكنك استخدام ساعتك الذكية لتحديد موقع هاتفك المقترن بالساعة والعثور عليه بكل سهولة فقط قم بتنشيط مساعد جوجل وقل “ابحث عن هاتفي الذكي” تتيح لك تلك الخاصية إصدار تنبيه من خلال هاتفك حتي لو كان الهاتف فى الوضع الصامت سابقا.

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الخطوة الثالثة: كيف تمحو بيانات هاتفك عن بعد ؟

اذا لم تتمكن من تحديد موقع هاتفك المسروق تستطيع مسح البيانات الشخصية والذاكرة الداخلية للهاتف عن بعد من أجل حماية للخصوصية والحفاظ على بياناتك الشخصية من الاستغلال خصوصا الحسابات الشخصية الاجتماعية والصور الشخصية وأرقام مرور خدمات الدفع الالكترونية المسجلة على هاتفك المفقود.

يقدم لك نظام أندرويد خيار مسح البيانات من خلال خدمة ” Find My Device” التي تحدثنا عنها سابقا، لن يستغرق الأمر أكثر من بضع ثواني لإعادة ضبط الهاتف من جديد ولكن تذكر انك ستفقد تلك البيانات للأبد ولن تستطيع استرجاعها مرة أخرى حتي لو تم إيجاد الهاتف بعد ذلك.

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كيف تحمي بيانات هاتفك باستمرار؟

يجب عليك حماية بيانات هاتفك مثل المستندات والصور وملف يحتوي على أرقام المرور المشفرة من خلال عمل نسخ احتياطي لتلك البيانات والاحتفاظ بها على الخدمات السحابية المختلفة مثل جوجل درايف او دروب بوكس أو الاحتفاظ بها داخل حاسوبك الشخصي.المزيد:

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