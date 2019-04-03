شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول الكويتية": لا قلق على إمدادات النفط بعد حريق "مصفاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، إن وحدة الكيروسين المتضررة فى مصفاة ميناء عبد الله لا تعمل حاليا لكن لا يوجد قلق بشأن الإمدادات المحلية أو الصادرات.

وقال باسم العيسى، لرويترز إن المحاولات جارية للتعامل مع وحدة الكيروسين التى تضررت بسبب اندلاع النيران، مبينا أن من السابق لأوانه تحديد متى يمكن أن تعود للعمل.

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وأضاف أن "الأمور طيبة" حيث أن جميع الوحدات الأخرى تعمل.