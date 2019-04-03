ميليشيات الحوثى تتكتم على ارتفاع أعداد المصابين بالكوليرا فى صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (العربية الحدث)، اليوم الأربعاء، بإصابة الآلاف بوباء الكوليرا في العاصمة صنعاء، وسط تكتم مليشيا الحوثي على هذه الأعداد، واستمرار نهبها للمساعدات الدوائية الدولية.
ونقلت القناة عن مصادر طبية يمنية قولها إن عدد الإصابات التي تم تسجيلها، بالأمس، فقط بعدة مراكز إيواء بالعاصمة صنعاء بلغت أكثر من 1950 إصابة.
وأضافت أن وباء الكوليرا أصبح مستوطنا، حيث يستمر للعام الثالث مع عدم وجود خطة لدى مليشيات الحوثي للقضاء على الوباء.
من جهتهم، استنكر عدد من العاملين في مكافحة وباء الكوليرا، إجراءات ميليشيات الحوثي في عدم الإفصاح بالحقيقة أن الوباء أصبح مستوطنا في المناطق التي تخضع لسيطرتها.
وكان مسؤولون في صنعاء، قد كشفوا أن عودة وباء الكوليرا في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يأتي بسبب سرقة ملايين الدولارات قدمتها منظمات دولية، وكانت مخصصة لمواجهة بؤر الوباء.
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