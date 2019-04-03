شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة بوتفليقه ..فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بوتفليقه يستقيل ..قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة "هادئة ومسؤولة" بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته اليوم الثلاثاء. وقال لو دريان في بيان "هذه صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. نحن نثق فى قدرة كل الجزائريين على مواصلة هذا الانتقال الديمقراطى بنفس روح الهدوء والمسؤولية".

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