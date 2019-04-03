ضجة في السودان بعد تقرير قناة الجزيرة... ومصر تصدر توضيحا عاجلا

وقال السفير في مقابلة مع صحيفة "الانتباهة" السودانية، إن ما تقوم به الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية من تشييد المخابز وبناء الوحدات الكهربية، جاء بطلب من وزارة الدفاع السودانية.

وكان التصريح أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعية خصوصا بعد تقرير أذاعته قناة "الجزيرة".

وبينما اعتبر مغردون هذا الأمر إذلالا للسودان، نشر آخرون تغريدات مرفقة فيها صور تظهر جنودا مصريين يقدمون خبزا لضحايا زلزال تركيا عام 1998.

وتباينت آراء المغردين من البلدين في هذا الصدد بين مستغرب يرى أن مصر أولى بذلك، ومؤيد يرى أن ذلك من الأمور المهمة لما يمثله السودان من عمق استراتيجي لمصر.

Advertisements

واتهم السفير المصري قوى إقليمية وخارجية باستهداف العلاقات السودانية المصرية والسعي لعدم استقرارها.

وكان السودان قد استدعى السفير المصري، على وقع إعلان وزارة البترول المصرية عن فتح عطاء دولي لاستكشاف النفط في مناطق تقول الخرطوم إنها خاضعة لسيادتها.

لكن السفير قال: "بعد التحقيق في الموضوع اتضح أنه لم يصدر هذا التصريح من أي مسؤول بالوزارة"، ووصف الخلافات حول قضية التنقيب بأنها "سحابة صيف".

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين.