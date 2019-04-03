إسرائيل تحتفي بقائمة تجمعها بالسعودية

ووضعت الصفحة على حساباتها الرسمية على "توتير" و"فيسبوك" صورة للدول العشر الأقوى في العالم وفقا للدراسة التي أعدها منتدى "فالداي".
ومن بين الدول العشر اختارت إسرائيل المقارنة بالمملكة العربية السعودية، وجاء في تعليقها على الصورة: "إسرائيل الثامنة عالميا في قائمة أقوى 10 دول في العالم وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة والأولى عربيًّا".
وأشارت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية إلى أن السعودية هي الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن قائمة "أقوى 10 دول في العالم" وفقا للدراسة.
وأعد المنتدى القائمة وفقا لعدة عوامل مجتمعية من بينها "النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي، والعلاقات والتحالفات الدولية، والقوة العسكرية، والدور والزعامة الدولية، والتأثير والحضور الإعلامي، والتأثير الثقافي".
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