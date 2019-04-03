الكويت ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في إيران

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الأمين العام لمجلس الوزراء، عبد اللطيف عبد الله الروضان، أفاد بأنه بناء على أمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقد قرر مجلس الوزراء إرسال معونات إغاثة ومساعدات عاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية إيران الإسلامية مؤخرا.

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وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء كلف جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارة الخارجية بتأمين تلك المعونات بالسرعة الممكنة، معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا جراء تلك الفيضانات.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، إلى 52 شخصا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الطب العدلي، أحمد شجاعي، في تصريح خاص حول عدد الوفيات الناجمة عن السيول الأخيرة والحوادث المرتبطة بها والتي حصلت إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة خلال الأسبوعين الماضيين في البلاد، القول: "بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة منذ 20 مارس/ آذار الماضي وحتى الليلة الماضية 52 شخصا".

وأضاف: "لقد تم تحديد هويات جميع الضحايا الـ 52، وقد سقط اليوم عدد من الضحايا أيضا ويتم حاليا نقل جثامين الضحايا الجدد إلى دائرة الطب العدلي".