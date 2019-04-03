تفاصيل مشروع بن سلمان الجديد الذي يدعم الشباب وينمي الاقتصاد المحلي

وتبلغ نسبة الشباب في المملكة نحو 40 في المئة وأغلبهم لا يعرفون كيفية التعامل الصحيح مع المال وتحديد الأولويات، لذلك قام ولي العهد بإطلاق برنامج شخصي، فهو ليس مشروع حكومي أو خاص، يستهدف تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة.

وقبل أن يتمكن الشباب الحصول على المال عليهم حضور دورة تدريبية "ريالي" مدتها ثلاثة أشهر هدفها تثقيف الشباب بأساسيات الوعي المالي وأهميته وقيمته، ويتضمن منهج الدورة أربعة مفاهيم أساسية هي التخطيط المالي والميزانية الشخصية والادخار والاستثمار والاقتراض.

يتوجب على الراغب بالتسجيل في برنامج "سند الزواج" اجتياز دورة الوعي بنسبة لا تقل عن 60%.

وبعد اجتياز الدورة هناك عدة شروط للتسجيل:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 — 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

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أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال (1066 دولارا).

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال (13330 دولارا).

مع الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

وقد تم صرف عطاء الدفعة الأولى لمستفيدي مبادرة سند الزواج والتي بلغت 100 مليون ريال (26 مليون دولار تقريبا) استفاد منها 4200 شخص بمتوسط 23800 ريال تقريبا (ستة آلاف دولار).