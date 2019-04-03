مصرع شخص في انهيار مبنى بالقاهرة... والدفاع المدني يبحث عن مصابين

وتلقت شرطة نجدة القاهرة، بلاغا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء، شمالي القاهرة، نتيجة انفجار ماسورة غاز، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

​وأشار الموقع إلى أنه على الفور تم الدفع بـ٩ عربات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وفي إحصائية أولية قال الموقع إن عدد المصابين وصل إلى 10 أشخاص بينما توفي رجل في العقد الرابع من عمره.

​ولفت الموقع إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض للكشف عن مصابين أسفل حطام العقار المنهار.

Advertisements

وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل أدى إلى انهياره صباح اليوم، وتم إخلاء العقارات المجاورة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

وتم إخلاء العقارات الملاصقة للعقار المنهار حتى يتم التأكد من سلامتها وعدم خطورة الإقامة فيها، وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية قرر اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، تسكين سكان العقارات التي تم إخلاءها بعد الانفجار.

​بينما قرر اللواء محسن صلاح الدين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، انتداب لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار وإخلائها وإعداد التقرير بحالتها وما نتج عنها من أثر الانفجار.