طائرة إسرائيلية تشن "غارة" شرقي مدينة غزة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

شنت طائرة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارة على منطقة، تقع شرقي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 أن الطائرة قصفت منطقة، تقع شرقي حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية على الفور عن وجود إصابات جراء القصف، كما لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا حول الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.