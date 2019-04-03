خادم_الحرمين_الشريفين يصل مملكة #البحرين

الخليج - واس

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد ظهر اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من المنطقة الشرقية، كان في استقباله – رعاه الله – أخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي البحريني, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ .

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ثم عُزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني.

عقب ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الروضة بمملكة البحرين.

وقد كان في وداع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لدى مغادرته المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.