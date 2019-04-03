«قاتلة ودقيقة».. تعرف على «سبايس 250» قنبلة إسرائيل الجديدة في سوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار التوتر العسكري على الحدود الإسرائيلية وسوريا، كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إدخال قنبلة جوية جديدة باسم سبايس 250 في عملياته على الأراضي السورية.

وتحت عنوان قاتلة ودقيقة بدأت الصحيفة العبرية حديثها عن القنبلة، زاعمة أنها تحدد الهدف في منطقة مزدحمة باستخدام تقنية خوارزمية ذكية تعتمد على الصور.

وذكرت يدعوت احرونوت أن القنبلة الصغيرة والدقيقة يمكن أن تدمر شحنة أسلحة مخبأة في قلب مطار مدني نشط، دون أن تلحق أي أضرار بيئية، على حد زعمها.

ويعد هذا النوع سبايس 250، الذي تصنعه شركة رافاييل الإسرائيلية للصناعات العسكرية، أحدث نسخة من هذا الطراز من القنابل، الذي يحوي قنابل «سبايس 2000» الأصلية و«سبايس 1000» التي ظهرت أول الأمر عام 2005.

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واعتمد تطوير نسخة القنابل التي تزن 250 كيلوغرامًا، والتي عرضتها الشركة في الهند، وذات الرأس الحربي الذي يزن 80-90 كيلوغرامًا، على الأسلحة الأولية . وقد استخدمت هذه القنبلة في تسليح الطائرات“إف-15″ و“إف-16″.

وتزعم إسرائيل أن هذه القنبلة تتفوق على صواريخ ”S-300“ الروسية التي زودت بها روسيا النظام السوري مؤخرًا، وزعمت الشركة المصنعة أنها قادرة على تجاوز منظومة الدفاع الجوي الروسية ”S-300“.

وتتميز القنبلة بعدم ارتباطها بملاحة الأقمار الصناعية GPS، حيث تستطيع التحليق لفترة غير قصيرة إلى حين تحديد الهدف والانقضاض عليه أوتوماتيكيًا.

يذكر أنه منذ فترة، ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على الأراضي السورية، آخرها التي كانت قبل أيام على مواقع قيل أنها إيرانية.