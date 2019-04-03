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© Sputnik . Zahraa al- Amir
وبحسب الموقع، طلب فوشيه من الحريري تخفيض العجز في الموازنة العامة، وذلك من خلال تخفيف النفقات في دوائر الدولة، ومن أبرز الطلبات هو تخفيض عدد موظفي الدولة في القطاع العام إلى 100 ألف موظف ليس أكثر.
كما طالب السفير الفرنسي إلغاء قانون سلسلة الرتب والرواتب المقر منذ سنوات، بالإضافة إلى مخصصات العسكريين في الجيش اللبناني ورفع الدعم عن الكهرباء وزيادة سعرها.
وأبلغ فوشيه الحريري أن المهلة المتبقية لتنفيذ دفتر الشروط هو 10 أيام من تاريخه، وأن التعليمات تقتضي التقشف بكل نفقات الوزراء والنواب، بالإضافة إلى إقرار قوانين لملاحقة الفاسدين من نواب ووزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفرنسي يمهل الحريري 10 أيام وهذه مطالبه لتفادي الخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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