مظاهرة لتأييد مواقف الملك عبد الله من القدس

وحملت المظاهرات عنوان "كلنا معك"، وشارك فيها المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والجمعيات والأندية والهيئات الثقافية، حسب صحيفة "السوسنة" الأردنية.

وحمل المشاركون في المظاهرة لافتات تحمل "القدس خط أحمر" و"نعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين المحتلة".

وقال رئيس مجلس المحافظة اللامركزية، أحمد عليمات، إن الهدف من المظاهرة هو إرسال رسالة للعالم أجمع بأن المواقف الشعبية تتناغم مع مواقف الملك عبد الله بشأن القدس.

قال العاهل الأردني، عبد الله الثاني، إن القضة الفلسطينية تبقى أولوية للدول العربية، مؤكدا أنه يجب اتخاذ قرارات تلبي طموحات وتطلعات الشعوب العربية.

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وذكر الملك الأردني، في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية المنعقد في تونس: "علينا اتخاذ قرارات تلبي طموحات وتطلعات شعوبنا العربية".

وأضاف: "القضية الفلسطينية تبقى أولويتنا كدول عربية ونرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية".

وتابع الملك عبد الله: "علينا مواجهة التحديات التي تقف أمام العمل العربي المشترك ونتطلع بإيجابية إلى تطور العملية السياسية في العراق ونأمل بتعزيز التعاون".