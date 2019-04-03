الأردن.. 1100 مشارك من 50 دولة في المنتدى الاقتصادي العالمي

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

تنطلق أعمال النسخة الـ 17 للمنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منطقة البحر الميت (غرب الأردن)، السبت والأحد المقبلين، بمشاركة أكثر من 1100 شخصية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده علاء البطانية، رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله للتنمية، وميرك دوشيك، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى، الأربعاء، في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان.

وقال "دوشيك" في كلمة له، إن أكثر من 1100 شخصية من المجتمع المدني والشباب والزعماء السياسيين وزعماء الأعمال التجارية وإعلاميين يشاركون في المنتدى، من 50 دولة".

ويعقد المنتدى الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة العاشرة في الأردن، وسيفتتح أعماله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

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ومن ضمن 100 شركة ناشئة تم اختيارها لعرض أفكار مشاريعها الريادية في المنتدى، ستكون هناك 27 شركة من الأردن.

وقال البطاينة في كلمته: "سيتم خلال المنتدى الذي يشهد مشاركة حكومية أردنية عالية المستوى تتمثل برئيس الوزراء وعدد من الوزراء، مناقشة التغير المناخي والسلام والمصالحة وبطالة الشباب".

وتشهد نسخة هذا العام، مشاركة سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، حيث ستلقي خلالها كلمة رئيسية.

وكانت آخر مرة استضاف فيها الأردن، المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال 2017 بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فيما تم عقده لأول مرة في البحر الميت عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.