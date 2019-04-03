عقيلة أردوغان تستعرض مشروع "صفر نفايات" في الأردن

أنقرة / يلدز نفين غوندوغموش / الخليج 365
تعتزم عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يعقد في الأردن يومي 6 - 7 أبريل الجاري.
وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365، فإن أردوغان ستستعرض للحضور، تفاصيل مشروع "صفر نفايات" الذي بدأت برعايتها عام 2017 .
وسيعقد المنتدى الذي يجري مرة كل عامين، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، المطل على البحر الميت، ومن المنتظر أن يشارك فيه شخصيات رفيعة المستوى.
وتعد مشاركة عقيلة أردوغان في نسخة العام الحالي للمنتدى، الأولى من نوعها، حيث يعقد المنتدى تحت شعار "بناء نُظم جديدة للتعاون".
وإلى جانب عرضها تفاصيل مشروع "صفر نفايات"، ستتطرق أردوغان خلال محاضرتها إلى كيفية خلق بيئة مستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وستتحدث أيضا عن الأضرار التي تخلفها النفايات البلاستيكية على البيئة، وستبعث برسائل إلى العالم، تحثه فيها على اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.
كما سيلقي وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، كلمة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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