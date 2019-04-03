الأمم المتحدة: ربع المنشآت الصحية في العالم بدون مياه نظيفة

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن واحداً من كل أربع مستشفيات ومراكز صحية حول العالم، لا تتوافر به مياه آمنة ونظيفة للعناية بالمرضى.

وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أيضاً، اليوم الأربعاء، إن واحداً من كل خمسة مرافق للرعاية الصحية يفتقر إلى المراحيض الأساسية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسيس، رئيس منظمة الصحة العالمية: “تخيلوا أن تتم الولادة أو أن تنقلوا ابناً لكم إلى مركز صحي ليس به مياه آمنة أو مراحيض أو مرافق لغسل الأيدي.. هذه هي الحقيقة بالنسبة لملايين الأشخاص كل يوم”.

وبناء على بيانات من 125 دولة، وجدت المنظمتان الأمميتان أيضا أنه ليست هناك مرافق مناسبة لتنظيف الأيدي في سدس المنشآت الصحية حول العالم.

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ويمثل الصرف الصحي والنظافة الصحية مشكلة في الدول الأقل تقدماً، حيث تتوافر خدمات مياه أساسية في 55% فقط من المراكز الصحية.

وتقدر منظمتا الأمم المتحدة أن 17 مليون امرأة تضع أطفالاً في مثل هذه المراكز كل عام.

وقالت رئيسة اليونيسف هنريتا فور: “عندما يولد طفل في مرفق صحي دون مياه كافية أو صرف صحي ونظافة صحية، تزداد بذلك مخاطر العدوى والوفاة لكل من الأم والطفل”.

وحثت الأمم المتحدة الدول على تطوير خطط ووضع معايير لتحسين الوضع وإشراك المجتمعات المحلية في مراقبة التغييرات.