- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قتل مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، شابا فلسطينيا جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية، في حين أصيب آخر بجروح متوسطة، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في رام الله.
وأطلق مستوطنان النار على الشابين الفلسطينيين، بزعم محاولة أحدهما تنفيذ عملية طعن عند حاجز بيتا في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.
وأغلق الجيش الإسرائيلي منطقة الحادث والطرق المؤدية لها، وعزز من وجوده في المكان، ونصب عددا من الحواجز العسكرية، وأغلق حاجز حوارة بوجه المارة.
ونفى شهود عيان المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن وقوع عملية طعن، وقالوا إن أحد الشابين سائق شاحنة تحمل لوحة إسرائيلية، وقد ترجل منها بسبب إغلاق المستوطن للطريق.
بعدها قام أحد المستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على الشاب، فيما أصيب آخر يعمل في “كراج” للسيارات خلال عملية إطلاق النار بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين جنوبي #نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.